Il giornalista Dario Massara è intervenuto ai microfoni di SkySport per fare il punto della situazione sul mercato del Napoli. Ecco le sue parole.

"Lozano potrebbe essere messo un attimo in stand-by perché c'è un po' di traffico in avanti. Il Napoli potrebbe temporeggiare per il momento. Chissà che anche l'arrivo di James possa far abbassare le pretese del PSV, ma il Napoli vuole prenderlo. Non è certo che arrivi solo James, possono arrivare entrambi".