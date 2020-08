Sky, Marchetti: "Reguilon valutato 20-25 milioni da Real Madrid, il Napoli ha una strategia ben precisa"

Ultime calciomercato Napoli. Luca Marchetti, gironalista di Sky Sport, ha parlato della trattativa Napoli-Reguilon nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"Giuntoli lavora per rinforzare ulteriormente il Napoli. Per la fascia sinistra in vantaggio in questo momento Reguilon, terzino del Siviglia ma di proprietà del Real. La valutazione è fra i 20 ?ei 25? milioni di euro, ma Giuntoli vorrebbe impostare l’operazione, almeno inizialmente in prestito con diritto di riscatto. Occhio anche alla concorrenza".