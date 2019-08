Sky, Marchetti: "Per Lozano resta da sciogliere il nodo diritti d'immagine, Zaha pista bocciata"

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Lozano? Il problema, come sappiamo, è il balletto che c'è con gli agenti di Lozano, e che coinvolge il discorso dei diritti d'immagine, per il Napoli non è un discorso banale. Bisogna avere un po' di pazienza per far condurre a Raiola la trattativa. Ci sono alternative per Lozano che possono rimanere in piedi, c'è una discreta intelligenza sotto il punto di vista strategico. Zaha? Pista bocciata, l'investimento non convinceva la società".