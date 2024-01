Sky, Marchetti: "Mourinho-Napoli, non ci risultano contatti. Tre nomi caldi per il mercato"

“Immaginavamo che il Napoli potesse chiudere prima le faccende di mercato, per dare a Mazzarri una solidità e una competitività maggiore. Arriveranno comunque alcuni elementi; i nomi per la difesa sono quelli di Mangala, Theate e Perez. Ngonge è stata invece un’occasione per cautelarsi sull’esterno. Per la panchina non ci risultano contatti con Mourinho”.