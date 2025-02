Sky, Marchetti: "Mercato di gennaio, ecco qual è stato il vero errore del Napoli per il post-Kvara"

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte, ecco quanto diffuso tramite comunicato:

"Il fatto che il Napoli abbia preso due volte un gol allo scadere non va ad alterare nulla del giudizio sugli azzurri: alle volte si vince allo scadere, altre volte si prende gol. Dobbiamo ricordare che si gioca sempre contro avversari che lottano per qualcosa: a Roma, il Napoli ha incontrato la Roma e la Lazio che sono squadre valide tecnicamente. I tre pareggi sono maturati in modo diverso. Certamente quello maturato con l’Udinese può lasciare maggiormente l’amaro in bocca. E' arrivato contro una squadra più abbordabile sulla carta. Con la Lazio il Napoli ha dato una grande risposta, Conte si è mostrato un trasformista, in grado di adattarsi alle difficoltà del momento e a correre ai ripari. Billing è arrivato a Napoli ben sapendo che gli spazi fossero chiusi dagli altri centrocampisti, ritenuti da Conte insostituibili. Proprio a centrocampo, Conte fa più fatica ad effettuare i cambi e sostituzioni. Il mercato di gennaio ha prodotto i risultati che sappiamo perché le richieste delle squadre che trattavano con il Napoli erano altissime: lo United chiedeva troppo per Garnacho. Non è che se io ho 100mila euro in banca e devo acquistare una macchina, tutte le macchine valgono questa cifra. È giusto fare acquisti ma tenendo in considerazione il valore reale di un calciatore. Sicuramente, come ammesso dallo stesso Manna, il Napoli ha commesso l’errore di non preparare per tempo un piano B, un’alternativa valida a Garnacho ed Adeyemi. Saint- Maximin poteva arrivare se si fosse trattato per tempo con il club detentore del cartellino. È chiaro che Okafor non fosse la prima scelta del Napoli. L’arrivo di un difensore era una necessità più per Marin che per il Napoli dal punto di vista numerico. Va dato atto alla Fiorentina di aver avuto il coraggio di non cedere Comuzzo nonostante un’offerta importante da parte del Napoli. La vera necessità degli azzurri era trovare un sostituto forte Kvaratskhelia".