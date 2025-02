Sky, Marchetti: "L'infortunio di Neres è una punizione". Poi l'annuncio su Meret

Ultimissime Calcio Napoli¬†- "L‚Äôinfortunio di Neres √® l‚Äôapplicazione della legge del contrappasso. Come si suol dire: la fortuna √® cieca, ma¬†la sfiga¬†ci vede benissimo.¬†Il Napoli -¬†ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a¬†Radio Marte¬†nel corso di¬†Forza Napoli Sempre -¬†¬†sapeva di dover correre ma sperava di non dover correre. Sul mercato il Napoli si √® espresso in modo chiaro, non c'√® stata soddisfazione piena per come √® andata. Nei momenti di emergenza √® giusto provare cose nuove, credo che possa essere una soluzione quella del 3-5-2, non so se √® quella giusta ma potrebbe essere interessante.¬†Adesso c'√® da stringere i denti in un momento molto delicato: c'√® da affrontare la Lazio di Marco Baroni, e alle porte c'√® anche la partita contro l'Inter, che non decider√† il campionato ma dar√† un bell'indizio.¬†Il rinnovo di Meret, per Alex, non √® mai stato un problema: ha sempre dato¬†grande disponibilit√† a continuare. In pi√Ļ occasioni il ragazzo non √® stato visto di buon occhio da una parte della tifoseria, ma ha puntualmente dato il suo contributo in campo con giocate importanti. Il suo rinnovo √® pi√Ļ un problema del Napoli che di Meret: il calciatore √® pronto a firmare anche domani mattina, per√≤ serve trovare la quadra definitiva‚ÄĚ.