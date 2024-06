Sky, Marchetti: "Kvaratskhelia? La situazione è complicata e la chiarezza non c’è"

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

"La situazione è complicata e la chiarezza non c’è. Questa è una spina in più che si aggiunge alla situazione Di Lorenzo e a quella di Osimhen. Non bisogna demonizzare nessuno e nessuno è un santo, ma che Kvaratskhelia potesse essere un problema lo si sapeva. Quante volte abbiamo parlato del rinnovo di Kvara?

Senza prendere le difese di nessuno ma analizzando i fatti, Kvaratskhelia arriva a Napoli e dimostra di essere un giocatore fuori categoria, aiuta il Napoli a vincere lo Scudetto ed è la sorpresa più impressionante del nostro campionato dai tempi di Kakà".