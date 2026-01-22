Sky, Marchetti: "Insigne-Napoli e cessione Noa Lang, ecco le ultime notizie"

Calciomercato SSC Napoli, Luca Marchetti, giornalista di Sky esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre:

"Giovane? Non c’è solo il Napoli. Concorrenza di Lazio e Roma, la prima molto più avanti al momento perché può spendere rispetto al Napoli. Il Verona lo cede solo a titolo definitivo, e il club azzurro è bloccato dal saldo zero.

Lang? L’accordo col Galatasaray c’è già da tempo, bisogna capire se il giocatore vuole andare in Turchia. Inoltre il Napoli oggi non sarebbe pronto a sostituirlo subito. E’ per questi due motivi che ancora non si chiude ancora il trasferimento. Per Lang il Napoli chiede quanto ha speso (2 per il prestito+28 per il riscatto).

Le dichiarazioni di Giuffredi? Formalmente molto forti, è stata una presa di posizione dettata da logiche e tempistiche di mercato: ci sono offerte per Marianucci e Ambrosino che, in assenza dell’ok ultimo di Conte, non vengono vidimate, nonostante entrambi i calciatori non vengano utilizzati molto. La comunicazione di Giuffredi è spesso forte, accesa, quasi urticante: è volta a destare attenzione. Hojlund non è giovane, ma ha la stessa età di Vergara: c’è una valutazione che viene fatta da Conte e che porta a delle scelte. Nessun allenatore non fa giocare un giocatore che reputa funzionale. Le valutazioni vengono fatte nell’interesse della squadra, non del singolo. I procuratori giustamente fanno l’interesse dei propri assistiti. Poi che Conte prediliga giocatori subito pronti è un dato piuttosto oggettivo. Ezzalzouli del Betis si può fare ma solo a mercato sbloccato. Olivera credo rimanga, Insigne non credo torni".