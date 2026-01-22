Sky, Marchetti: "Insigne-Napoli e cessione Noa Lang, ecco le ultime notizie"

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Sky, Marchetti: Insigne-Napoli e cessione Noa Lang, ecco le ultime notizie

Calciomercato SSC Napoli, le ultime news da Sky con Luca Marchetti: la verità su Insigne e l'addio di Lang

Calciomercato SSC Napoli, Luca Marchetti, giornalista di Sky esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre:

"Giovane? Non c’è solo il Napoli. Concorrenza di Lazio e Roma, la prima molto più avanti al momento perché può spendere rispetto al Napoli. Il Verona lo cede solo a titolo definitivo, e il club azzurro è bloccato dal saldo zero.

Lang? L’accordo col Galatasaray c’è già da tempo, bisogna capire se il giocatore vuole andare in Turchia. Inoltre il Napoli oggi non sarebbe pronto a sostituirlo subito. E’ per questi due motivi che ancora non si chiude ancora il trasferimento. Per Lang il Napoli chiede quanto ha speso (2 per il prestito+28 per il riscatto).

Le dichiarazioni di Giuffredi? Formalmente molto forti, è stata una presa di posizione dettata da logiche e tempistiche di mercato: ci sono offerte per Marianucci e Ambrosino che, in assenza dell’ok ultimo di Conte, non vengono vidimate, nonostante entrambi i calciatori non vengano utilizzati molto. La comunicazione di Giuffredi è spesso forte, accesa, quasi urticante: è volta a destare attenzione. Hojlund non è giovane, ma ha la stessa età di Vergara: c’è una valutazione che viene fatta da Conte e che porta a delle scelte. Nessun allenatore non fa giocare un giocatore che reputa funzionale. Le valutazioni vengono fatte nell’interesse della squadra, non del singolo. I procuratori giustamente fanno l’interesse dei propri assistiti. Poi che Conte prediliga giocatori subito pronti è un dato piuttosto oggettivo. Ezzalzouli del Betis si può fare ma solo a mercato sbloccato. Olivera credo rimanga, Insigne non credo torni".

Luca Marchetti
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