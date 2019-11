Sky, Marchetti: "Chiesa, s'inserisce anche l'Inter. Tonali verso la Juventus"

Il giornalista Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport per le ultime di calciomercato. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Chiesa la Juve l'’aveva bloccato, la Fiorentina ha stoppato tutte le voci per gennaio. Anche l'Inter è su di lui per l’estate. La Juventus è anche su Kulusevski, piace molto anche all'Inter. In questo momento mi verrebbe da dire che l'Inter è in vantaggio, perché oggi l’Inter ha più bisogno di un centrocampista rispetto alla Juventus. Conte un centrocampista lo farà, uno giovane e forte. Tonali più area Juventus".