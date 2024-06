Sky - Manna ha chiuso per Rafa Marin! Super operazione che agevola il Napoli sulla recompra, le condizioni

Calciomercato Napoli - E' targato Giovanni Manna il primo acquisto della nuova era del Napoli di De Laurentiis con Conte allenatore e il ruolo del ds dove c'è appunto Manna che ha preso Rafa Marin.

Calciomercato: Rafa Marin-Napoli,

Rafa Marin si trasferirà dal Real Madrid al Napoli a titolo definitivo. Quindi gli azzurri saranno i nuovi proprietari del cartellino, il cui valore viene stabilito sui dieci milioni di euro.

I "Blancos", però, manterranno un diritto di recompra, come già fatto in passato con Alvaro Morata (per la Juventus) e con Brahim Diaz (per il Milan), per citare solo due esempi.

Ma come funzionerà la recompra di Rafa Marin dal Napoli al Real Madrid?

Alla fine della stagione 2024-2025, non sarà esercitabile;

Alla fine della stagione 2025-2026, scatterà e sarà esercitabile per 25 milioni;

Alla fine della stagione 2026-2027, salirà a quota 35 milioni.

Il Napoli però potrà contare su una condizione particolare a propria tutela, da esercitare qualora le prestazioni di Marin convincessero la dirigenza, per complicare e rendere più onerosa la recompra da parte del Real Madrid e non perdere il calciatore.

In sostanza, alla fine della stagione 2024-2025 il Napoli potrà aggiungere alla quota che verserà in questa sessione (10 milioni, come detto) anche una "fee" di altri dieci milioni. Se lo farà, la recompra di Marin aumenterà: