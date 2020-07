Sky, Mangiante: "Under sul mercato, in occasione di Napoli-Roma può riaccendersi la pista azzurra"

Ultime notizie mercato Napoli – Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C’è l’interesse del Napoli nei confronti di Cengiz Under, così come è certo che la Roma lo ha messo in vendita. Poi c’è il gioco delle parti: il prezzo forse è salito un po’ troppo rispetto al suo valore, c’è l’impressione che tutto possa riaccendersi in occasione della sfida tra Napoli e Roma. Il turco aveva iniziato forte il primo anno in giallorosso ma poi ha pagato l'esplosione di Zaniolo e l'arrivo di Carles Perez. Adesso sulla corsia di destra è la terza scelta e quindi ci sta che venga messo sul mercato”.