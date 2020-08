Sky, Mangiante: "Under in trattativa con il Napoli, si può chiudere. Roma su Milik, decide Friedkin"

Calciomercato Napoli - Angelo Mangiante di Sky Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "La Roma pronta a fare un grande investimento per una punta, un giocatore che possa giocare con o senza Dzeko. Milik piace da morire alla Roma, ma la Juve è ancora avanti. Under al Napoli non mi sorprenderebbe, il club azzurro è in trattativa da tempo con il turco. Friedkin però può decidere di tenerlo. Al momento non c'è possibilità di una partenza di Veretout questa stagione. Piace Torreira".