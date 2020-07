Notizie Napoli calcio. Angelo Mangiante, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ci sono molte possibilità che Under possa andare al Napoli, è un giocatore in uscita che non rientra nelle scelte di Fonseca. Per Milik credo che la soluzione migliore sia direzione Juventus, mentre per Veretout pare che anche il prossimo anno dovrebbe essere in giallorosso".