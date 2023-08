Sky - Lozano è sempre più vicino al ritorno al PSV Eindhoven! Napoli al lavoro per chiudere, la situazione

Calciomercato Napoli - Il Napoli continua a lavorare per la cessione di Hirving Lozano. Il giocatore messicano infatti è sempre più vicino al PSV Eindhoven. Lo scrive sul proprio sito internet il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

"Le parti sono al lavoro in questi minuti per chiudere la trattativa: la situazione. Nella giornata di mercoledì 30 agosto le due società dovevano ancora l'accordo totale. Poche ore dopo però le due parti sono al lavoro per la chiusura. Il giocatore, che ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, è sempre più vicino al ritorno al Psv Eindhoven. Lozano infatti ha già vestito la maglia della società olandese dal 2017 al 2019, collezionando 60 presenze e 35 reti"