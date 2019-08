Sky - Lozano, novità per il trasferimento tra PSV e Pachuca con il Napoli in seconda fascia Champions

Calciomercato Napoli - Ci siamo, Hirving Lozano a breve diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, ci sarebbero alcune novità nel contratto per il trasferimento.

Lozano-Napoli, cambia la percentuale al Psv

Queste riguardano i rapporti tra PSV e Pachuca, club che aveva conservato il 20% del cartellino. Questo vedrà corrisposto dal PSV una cifra minore rispetto a quella sperata, in quanto nel contratto di Lozano è presente una clausola che lo prevede per i trasferimenti in club non di prima fascia Champions League. Il Napoli è infatti in seconda fascia.