SKY - Legali di Conte e del Napoli a lavoro per chiudere, ci sarà una clausola unilaterale di interruzione del rapporto: gli aggiornamenti

Antonio Conte verso il Napoli, ormai ci siamo. La redazione di Sky Sport fa il punto della situazione in merito con l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio:



"Il Napoli e Antonio Conte continuano piano piano ad avvicinarsi. Le parti hanno trovato un'intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà triennale. L'accordo totale andrà ancora strutturato su una serie di dettagli contrattuali e formali.

Tra Antonio Conte e il Napoli restano dunque solamente una serie di dettagli che richiederanno alcuni giorni per la quadratura finale. Le parti stanno lavorando a un accordo totale anche per quel che riguarda aspetti come i diritti d'immagine e eventuali penali.

Si ragiona anche sulla possibilità eventuale, sia da una parte che dall'altra, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi poi per il fatturato economico del club.

Tutte situazioni sul tavolo e al vaglio delle parti per stabilire se e cosa inserire contrattualmente e a quali condizioni. Il ds Manna, l'ad Chiavelli e i legali del club e consulenti dell'allenatore sono al lavoro per arrivare alla definizione di tutti questi importanti aspetti propedeutici per arrivare alle firme".