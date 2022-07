Sky - Lazio, offerta per Casale rifiutata dal Verona!

Calciomercato Napoli, non è ancora finita per Nicolò Casale. Il difensore dell'Hellas Verona è ormai da tempo un obiettivo del Napoli per la rinforzare il reparto arretrato, ma negli ultimi tempi il club azzurro sembrava essersi defilato per puntare ad Ostigard. Ecco perché prima Monza e poi Lazio hanno tentato di affondare il colpo.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, però, l'Hellas Verona nella giornata di oggi avrebbe rifiutato l'ennesima offerta della Lazio per Casale. La proposta biancoceleste è stata ritenuta troppo bassa. Dunque, ad oggi la pista che potrebbe condurre Casale al Napoli non è ancora chiusa del tutto.