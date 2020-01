Mercato Napoli - Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, i problemi per l'arrivo di Kjaer dall'Atalanta hanno portato la Sampdoria a cambiare obiettivo per la difesa. E dopo i contatti di ieri, si registra ora una accelerata per il ritorno di Tonelli in blucerchiato. Il difensore della S.s.c. Napoli, 29 anni, ha già giocato in Liguria lo scorso anno e si sta lavorando affinché possa nuovamente rivestire la maglia con la quale ha disputato 19 presenze e segnato 1 gol.