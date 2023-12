Il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli:

"La Salernitana inizialmente chiedeva 4 milioni di euro, ma le condizioni richieste da Sabatini stanno rallentando. Per quanto riguarda il centrocampo della squadra di Mazzarri, al momento Hojbjerg, classe 1995 del Tottenham, è in vantaggio su Fofana dell'Al-Nassr. Samardzic invece può essere un'opzione per il Napoli, anche se tatticamente diverso rispetto a Piotr Zielinski".