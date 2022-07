Sky - Roma-Dybala: incontro con agenti e offerta ufficiale. Si attende risposta

Calciomercato Napoli - La Roma esce allo scoperto per Paulo Dybala. L'argentino sembra davvero entrato nel mirino di Josè Mourinho che lo vorrebbe a tutti i costi nella sua squadra. A scrivere della trattativa avanzata con la Roma è Gianluca Di Marzio.

Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio:

Sul sito di Gianluca Di Marzio poi si legge:

Giornata chiave per la trattativa che potrebbe portare Paulo Dybala in giallorosso. Quest'oggi, infatti, la Roma ha incontrato gli agenti dell'ex numero 10 bianconero per illustrare il progetto e presentare una prima offerta economica per l'ingaggio. I giallorossi non intento arrivare ai 6 milioni richiesti da Dybala, ma vorrebbero provare con una base fissa più bassa e con l'aggiunta di bonus. Adesso si attende che l'argentino e i suoi agenti valutino la proposta per decidere il futuro.