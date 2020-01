Sky - La Lazio si inserisce per la corsa a Giroud ma tutto dipenda da Mertens

Ultime notizie mercato Napoli - L'Inter pare aver definitivamente abbandonato questa pista ma sulle tracce di Olivier Giroud resta il Tottenham e si aggiunge anche la Lazio. Il bomber francese, però, sarà lasciato libero dal Chelsea solo nel caso in cui i Blues riuscissero a mettere le mani su Dries Mertens. Il Napoli, però, al momento alza il muro dal momento che non ha intenzione di lasciar partire il bomber belga prima dell'estate ed anzi, al contrario, non demorde e continua a trattare per rinnovare il contratto.

Dries Mertens