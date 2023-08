Sky - La Lazio insiste per Zielinski: Lotito e Sarri ci sperano ancora

Arriva un comunicato dalla Lazio relativo alla vicenda legata al confronto tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri:

"Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”. Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune".

Piotr Zielinski

La Lazio insiste su Sarri

Gianluca di Marzio, sul proprio sito, fa sapere che i biancocelesti stanno spingendo per Karlsson dell'AZ e proveranno ancora per Ricci e Zielinski seppur entrambi molto complicati. Per questo potrebbe tornare di moda Kamada.

