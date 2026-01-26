Sky - La Lazio ha chiuso per Maldini: domani visite mediche a Roma

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Sky - La Lazio ha chiuso per Maldini: domani visite mediche a Roma

Daniel Maldini sarà un nuovo giocatore della Lazio

Calciomercato Napoli - La Lazio ha chiuso l'acquisto di Daniel Maldini dall'Atalanta. Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, su X, è in corso lo scambio di documenti tra le due società. Domani sono previste le visite mediche di rito da parte di Maldini prima della firma sul contratto con il club di Lotito.

Daniel Maldini alla Lazio

Ecco cosa si legge sul sito di Gianluca Di Marzio di Sky su Maldini alla Lazio:

"La trattativa tra Lazio e Atalanta per Daniel Maldini è ai documenti: si aspetta solo l’ok finale per autorizzare il giocatore a viaggiare Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, manca solo l’ultimo ok da parte dell’Atalanta per autorizzare Daniel Maldini a raggiungere la Lazio. La trattativa tra i due club è arrivata allo scambio dei documenti, che si stanno svolgendo in questi minuti. La formula è quella del prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 13/14 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Dopo il consenso definitivo da parte dei nerazzurri, il giocatore viaggerà verso Roma in serata. Previste per martedì 27 gennaio le visite mediche".

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