Sky - La Juventus ha Milik in pugno, ma manca l'accordo con il Napoli

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Pare essere giunta davvero al capolinea l'avventura di Arek Milik al Napoli. Il bomber polacco, infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, è finito nel mirino della Juventus che ha in pugno il calciatore ma che ora deve lavorare con il Napoli per trovare una intesa. Ritenuti eccessivi, infatti, i 40 milioni richiesti da De Laurentiis, con i bianconeri che propongono uno scambio inserendo nell'operazione contropartite come Bernardeschi, Romero o Pellegrini.

