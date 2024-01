Sky - L'Udinese insiste per Ostigard, sul difensore azzurro c'è un altro club di Serie A

L'Udinese è alla ricerca di un rinforzo in difesa, dato che è in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà Nehuen Perez al Napoli (leggi qui le ultime). Il club friulano spera nella giornata di domani, lunedì 29 gennaio, di convincere uno tra Ostigard del Napoli e Lovato della Salernitana.

Come detto, l'Udinese spera di poter convincere uno tra Matteo Lovato e Leo Ostigard per rinforzare il suo reparto difensivo. C'è però concorrenza. Su entrambi i profili, infatti, è forte anche il Torino. Si preannuncia dunque una sfida di calciomercato tra i due club. Per quanto riguarda il difensore della Salernitana Lovato, il Torino resta al momento in vantaggio rispetto all'Udinese.

Lo riportano i colleghi di Sky Sport.