Sky - L'offerta del Napoli per Dragusin: Ostigard soluzione gradita al Genoa!

Ultime notizie calciomercato Napoli - Il Tottenham spinge per Dragusin del Genoa, ma c'è ancora distanza. E sullo sfondo, c'è il Napoli che non molla ed offre Ostigard come contropartita nell'operazione. A scriverlo, è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.

E nella serata, a Sky Sport 24, dalla squadra mercato di Sky, è arrivato un aggiornamento:

"Dragusin sta facendo molto bene, e ci sono tante squadre su di lui. In Italia ci aveva pensato il Milan, oltre l'Atalanta. In questo momento però è sfida Napoli-Tottenham. La richiesta che fa il Genoa è di circa 35 milioni di euro, insomma sopra i 30 milioni. Non sono arrivate ancora offerte vicine a questa valutazione, il Tottenham verbalmente ha offerto circa 23 milioni di euro, non sufficienti a convincere il Genoa. C'è poi l'offerta del Napoli, da 20 milioni più Ostigard: una contropartita tecnica che favorirebbe il Genoa, che poi dovrebbe sostituire Dragusin. E il Genoa lo conosce bene, visto che il Napoli l'ha preso proprio dal Genoa. Non c'è ancora accordo ma si tratta, il Napoli punta molto su Dragusin. I contatti col Genoa proseguono, considerando che c'è anche Zanoli in arrivo proprio al Genoa dal Napoli".