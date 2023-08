Sky - L'Inter ha chiuso per Samardzic: ecco cosa manca per l'annuncio ufficiale

L'Inter ha chiuso oggi per Samardzic: si attende che Fabbian definisca gli ultimi dettagli con l'Udinese per far arrivare il serbo a Milano.

Samardzic

L'Inter ha chiuso per Samardzic

Accordo per un ingaggio inferiore al milione e mezzo all'anno. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

