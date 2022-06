Sky - L'Atalanta riscatta Demiral per 20 milioni: nessuno scambio col Napoli per Koulibaly

Calciomercato Napoli - Atalanta che ci ha ripensato proprio negli attimi finali per poter prendere a titolo definitivo il difensore turco. E' fatta per il riscatto di Demiral da parte dell'Atalanta per 20 milioni di euro che andranno nelle casse della Juventus. Proprio sul gong, come rivelato da Sky Sport, la società bergamasca ha deciso di esercitare il riscatto del giocatore. Nessun ritorno alla Juventus, quindi, come nessun possibile scambio con il Napoli per arrivare a Koulibaly.