Sky - Kvaratskhelia-PSG, deciderà il giocatore dopo aver parlato con Conte e Jugeli!

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli ai microfoni di "Forza Napoli Sempre", sulle frequenze di Radio Marte. Tra le altre cose ha parlato del futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Se da un lato si intensificano gli incontri tra Kvaratskhelia ed il Napoli, dall'altro le richieste del PSG non possono che mettere paura al club di De Laurentiis perché se la squadra francese decidesse di intervenire in maniera pesante i margini di manovra del Napoli si restringerebbero. E il club di De Laurentiis si dovrebbe mettere al riparo da questo tipo di situazione perché Conte ha espresso il desiderio di allenare il georgiano che considera molto importante per la competitività del Napoli. È chiaro che se ti arriva una richiesta di 100 milioni ci devi pensare.

Conte non ha intenzione di far vendere Kvara; ci parlerà, poi lo farà il procuratore e, infine, deciderà il giocatore.