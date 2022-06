Sky - Koulibaly lascia il Napoli, cifre insostenibili per ADL: voleva chiudere la carriera in azzurro

Calciomercato Napoli - Koulibaly lascia il Napoli, ora o tra un anno esatto. Le ultime notizie da Sky Sport sul futuro di Koulibaly tra Napoli e la cessione al Barcellona

Calciomercato: le ultime da Sky su Koulibaly

E' questa la notizia ribadita dai colleghi di Sky Sport con Massimo Ugolini nello spazio dedicato al calciomercato delle ore 19:00. Ecco le parole del collega di Sky:

"O adesso o tra un anno Koulibaly lascerà il Napoli. Non si è trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale del difensore senegalese. Il Napoli ha l'esigenza di dover abbassare il monte ingaggi, si andrà quindi verso l'addio. O arriva un club con 30 milioni questa estate, oppure Koulibaly andrà a scadenza e lascerà il Napoli a parametro zero l'anno prossimo. Le parole del difensore rappresentano tanta incertezza, non voglia di andare via. E' ovvio che avrebbe preferito chiudere la carriera al Napoli, ma queste cifre il Napoli non riesce a sostenerle".