SKY - Koulibaly, l'ultimo assalto del City sarà di 70-75mln! Boga-Napoli, chiesti 40 milioni

Ultime calcio mercato Napoli - Sembra ancora tutto fermo, ma l'eventuale cessione di Koulibaly potrebbe smuovere il calciomercato della SSC Napoli.

La redazione di Sky Sport 24 ha fatto il punto sul mercato azzurro:

"Il mercato del Napoli dipende da Kalidou Koulibaly: il Manchester City sta preparando l'offerta decisiva per convincere Aurelio De Laurentiis, si tratta di un'offerta fra i 70 e i 75 milioni di euro comprensivi di bonus. Nel caso dell'uscita del senegalese, il primo nome sul taccuino di Giuntoli sarebbe Jeremie Boga: il Sassuolo continua a chiedere 40 milioni di euro, gli azzurri non si sono spinti a queste cifre ma attendono l'addio del difensore senegalese. Capitolo Veretout, c'è stato il contatto e l'incontro fra l'agente e De Laurentiis: la Roma lo considera un punto fermo, il Napoli lavora per arrivare al centrocampista francese che sostituirebbe Allan in rosa".