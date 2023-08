Sky - Koopmeiners-Napoli: ADL lo seguiva già dall'Az, la risposta dell'Atalanta

Napoli - Le ultime notizie di mercato che riguardano il futuro di Koopmeiners che può firmare col Napoli in questa sessione estiva. C'è però dall'altra parte l'Atalanta che resiste e non vuole venderlo. Secondo quanto riporato da Sky Sport De Laurentiis lo aveva seguito anche quando militava nell'AZ Alkmaar e adesso è in pressing per provare a portarlo in Campania. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport però, il problema è che per la Dea il classe '98 non è sul mercato e non ha dunque alcuna intenzione di privarsene.