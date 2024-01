Sky svela - Koné, trattativa raffreddata col Napoli: ha espresso gradimento per la Juventus

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Centrocampisti? Samardzic molto più avanti di Koné, nelle prossime ore ci potrebbe essere un ulteriore colloquio col papà di Lazar. Per Koné è stato già fatto un primo tentativo col Borussia, il giocatore però ha espresso il gradimento per la Juventus e quindi non è una trattativa in discesa.

Discorso difensori: se su Dragusin c'è nettamente il Tottenham davanti nonostante non sia chiusa la trattativa, il Napoli ora punta a Nehuen Perez dell'Udinese che lo valuta 12 milioni di euro. Interessa anche a Milan e Fiorentina ed è anche vero che l'Udinese a meno di offerte importanti non avrebbe intenzione di cederlo. Il suo agente però ha parlato oggi e ha confermato l'interesse del Napoli, oltre che dell'Atletico Madrid: la porta è aperta, è un'alternativa a Dragusin".