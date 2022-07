Sky - Kim-Napoli, revisione del contratto in queste ore: lunedì le visite mediche

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto a chiudere l'acquisto di Kim Min Jae per sostituire Koulibaly che ha lasciato l'azzurro per il Chelsea. Arriva l'annuncio di Sky Sport sulla trattativa.

Napoli: Kim in Italia per le visite mediche

Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul proprio sito ufficiale:

"Kim Min-jae è un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. La trattativa con il Fenerbahce è in dirittura d'arrivo. In questi minuti si sta procedendo alla revisione dei contratti: in caso di esito positivo, il giocatore sosterrà le visite mediche lunedì 25 luglio.

Spalletti si prepara ad accogliere il suo nuovo difensore dopo l'addio di Koulibaly. Secondo rinforzo difensivo per il Napoli, che oltre a Ostigard adesso aspetta Kim Min-Jae dal Fenerbahce".