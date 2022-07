Sky - Kim Min-Jae al Napoli, è fatta! Sarà pagata la clausola rescissoria, Diallo era il Piano B

Kim Min-Jae al Napoli, è fatta! Annuncio di calciomercato da parte di Gianluca Di Marzio per Sky Sport: oggi sono stati definiti gli ultimi dettagli della trattativa tra il club azzurro e il Fenerbahce, squadra turca proprietaria del suo cartellino. Trovato anche l'accordo tra Napoli e Kim sulla base di un contratto triennale senza alcuna opzione per il rinnovo.

Nei prossimi giorni il Napoli pagherà interamente la sua clausola rescissoria, la stessa che inizialmente stava per essere paga dal Rennes.

Kim min Jae

Kim Min-Jae al Napoli, l'alternativa era Diallo

Decisivo il blitz del Napoli a Istanbul nei giorni scorsi, con il quale il club partenopeo è riuscito a strappare Kim alla concorrenza francese. Sarà lui l'erede di Kalidou Koulibaly nella difesa del Napoli.

Intanto anche il giocatore ha salutato sui social i suoi ex compagni di squadra del Fenerbahce e non è stato convocato per la prossima amichevole contro la Dinamo Kiev. Dunque Kim Min-Jae al Napoli è cosa fatta, si attende solo l'annuncio ufficiale.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il piano B era Diallo del PSG: il Napoli era addirittura volato a Parigi per trattare con il Paris Saint-Germain e convincere il giocatore senegalese, ma alla fine ha puntato tutto su Kim.