Sky - Kim Min-jae vuole chiudere subito con il Napoli: Rennes messo in stand-by, la situazione

Kim Min-jae vuole il Napoli subito. Lo affermano i colleghi di Sky Sport che hanno dato degli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra gli azzurri ed il Fenerbahce per il trasferimento del possente difensore centrale coreano alla corte di Luciano Spalletti.

Kim Min-jae vuole il Napoli

Il club azzurro sta lavorando con quello turco per avere uno sconto sulla clausola da 20 milioni di euro. I contatti sono positivi, l'operazione si può fare. Kim Min-jae ha dato la priorità assoluta al Napoli mettendo per adesso in stand-by il Rennes.



