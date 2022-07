Sky - Napoli, per la porta spunta Trapp! Kim sarà a bordocampo per Napoli-Adana

Calciomercato Napoli, aggiornamenti Sky Sport su Kim Min-Jae, nuovo acquisto per la difesa. L'inviato a Castel di Sangro Francesco Modugno ha fatto sapere a Sky che il giocatore potrebbe essere presente domani a bordocampo, in occasione dell'amichevole Napoli-Adana Demirspor in ritiro.

Secondo quanto riferisce Modugno, il giocatore è arrivato a Castel di Sangro con quattro membri del suo entourage e adesso si trova a Rivisondoli, nell'hotel dove alloggia il Napoli. In mattinata ha superato le visite mediche a Villa Stuart.

Napoli su Trapp

Per quanto riguarda il calciomercato, invece, Modugno riferisce l'interessamento del Napoli per il portiere Kevin Trapp, tedesco dell'Eintracht Francoforte ex PSG. Gli altri nomi sono come al solito Sirigu, Kepa e Neto.