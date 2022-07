Sky - Kim firma un triennale con due anni di opzione, c'è la clausola: 50mln e valida solo per l'estero!

Calciomercato Napoli - Tormentone finito, Kim Min-jae sta svolgendo le visite mediche e firmerà col Napoli, sostituendo Koulibaly andato al Chelsea. Dopo la partenza di Kalidou, il Napoli si è concentrato sui colpi in entrata per rinforzare la propria difesa: dopo Ostigard, arrivato dal Brighton, il club azzurro si era concentrato su Kim del Fenerbahce, considerato un grande prospetto, ma anche un "giocatore da Champions League", come ha detto anche Luciano Spalletti qualche giorno fa. Non è stato un affare semplice portarlo a Napoli: per farlo, il club di De Laurentiis ha dovuto battere la forte concorrenza del Rennes.

Kim Min-jae

Kim Napoli, ecco cifre e contratto

Mentre Kim è a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, ecco altri dettagli sul suo accordo con il Napoli: il difensore dovrebbe firmare un triennale con due anni in opzione. Nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente una clausola pari a 50 milioni di euro valida solo per l'estero. Lo riporta Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport esperto di calcio mercato.