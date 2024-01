Sky - Juventus, prende quota l'ipotesi Samardzic! Testa a testa col Napoli

Calciomercato Napoli, la Juventus si inserisce per Lazar Samardzic!

Ne parla l'edizione odierna di Sky Calciomercato, il podcast di Sky Sport 24: "Napoli e Juventus si sfidano per Samardzic. Il Napoli ha iniziato a trattare prima, si è discusso dei diritti d'immagine e delle commissioni, il Napoli su questo ha dei paletti e nel calciomercato nessuna operazione può considerarsi chiusa senze le firme sul contratto. Ecco perché nonostante il vantaggio accumulato dal Napoli, la Juventus spera ancora di superare gli azzurri. In casa Juve l'ipotesi Samardzic prende sempre più quota: è considerato un calciatore in grado di fare da raccordo tra attacco e centrocampo. È un'operazione che si può fare adesso ma anche a giugno. Da quando è arrivato Cioffi all'Udinese, Samardzic non sta giocando. C'è un testa a testa tra Napoli e Juventus".