Sky - Juventus e Napoli su Hojbjerg: il Tottenham apre al prestito

Calciomercato Napoli - Juventus e Napoli in cerca di un centrocampista per la prossima sessione di calciomercato di gennaio e arrivano degli aggiornamenti importanti da Sky Sport. Ci sono ora delle novità che riguardano il futuro di Pierre Emile Hojbjerg del Tottenham.

Calciomercato: Hojbjerg tra Juventus e Napoli

La prossima sessione di calciomercato di gennaio è sempre più vicina e Napoli e Juventus hanno bisogno di rinforzi anche a centrocampo. Lo scout azzurro guidato da Micheli e Meluso è all'opera per trovare i profili giusti secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Oltre alla Juventus ora anche il Napoli punta su Emile Hojbjerg, centrocampista di proprietà del Tottenham. Il club inglese apre al prestito con obbligo di riscatto. Il danese rimane una possibilità, ma è seguito anche da altre squadre, sia in Serie A sia in Premier League.