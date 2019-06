Sky - James Rodriguez-Napoli sempre più vicini, si punta a chiudere nelle prossime 48 ore

Ecco quanto riportato dal collega di Sky, Gianluca Di Marzio, sull'affare James Rodriguez-Napoli:

"Napoli e James Rodriguez sono ancora più vicini. Proseguono i contatti tra le parti e si sono ancora più limate le cifre dell'operazione. Giuntoli, ds dei campani, è vicino a trovare l'accordo per 5 milioni di euro di prestito, con 30 milioni circa di diritto di riscatto. Il dirigente sta parlando continuamente con Jeorge Mendes per cercare di arrivare alla chiusura in tempi brevi, anche nelle prossime 48 ore".