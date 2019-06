James Rodriguez-Napoli, l'operazione dovrebbe andare in porto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra le parti ci sarebbe stato un leggero rallentamento. Il Real Madrid, in questo momento, non vuole svendere il calciatore perché ha bisogno di far cassa. La sensazione è che l'affare possa concretizzarsi: prestito da 7-10 milioni di euro e diritto di riscatto fissato tra i 30 ed i 40 milioni di euro. I due club lavorano in maniera incessante.