Sky - Intesa tra Sarri e la Juventus, il Chelsea ha promesso al tecnico di lasciarlo andare un mese fa. Higuain via anche con lui

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La Juve e Sarri hanno un’intesa, un accordo ma finché il Chelsea non libererà il tecnico, quest’ultimo non potrà firmare con i bianconeri. Già un mese fa i Blues avevano promesso a Sarri, su sua richiesta, di lasciarlo andare. In ogni caso la Juve resta in attesa e non vuole forzare la mano. Higuain andrà via probabilmente in ogni caso perché anche a Londra non ha fatto benissimo”.