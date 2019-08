Sky - Inter, nessuna speranza di convocazione per Icardi: non ci sarà con il Lecce

Ultime mercato Napoli - Continua a tenere banco, nel calciomercato della Serie A, il caso legato al nome di Maurito Icardi. Il bomber, infatti, continua ad essere ai margini del progetto tecnico e tattico dell'Inter ma, dal canto suo, non si schioda dalle sue posizione: vuole restare in nerazzurro o, al massimo, approdare alla Juventus.

Icardi non convocato

Nonostante questo, però, non arrivano segnali di apertura da parte della dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'attaccante argentino non sarà convocato per la partita di domani contro il Lecce, a conferma di quanto nessuno in casa interista abbia voglia di prolungare il rapporto con l'ex Sampdoria.