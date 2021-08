Sky - Inter, arriva Correa e sfuma Insigne: il Napoli non ha ricevuto offerte

Calciomercato Napoli, Insigne sembra destinato a rimanere: sfuma l'ipotesi Inter. Le nuove indiscrezioni di mercato in casa Napoli riguardano l'ipotesi di cessione di Lorenzo Insigne, il capitano partenopeo in scadenza di contratto. Nelle ultime settimane si era fatta avanti l'Inter, che sembrava poter avanzare un tentativo per acquistare l'attaccante della Nazionale italiana a prezzo scontato, contando sul fatto che in caso di mancato rinnovo il Napoli lo perderebbe a parametro zero. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nel corso di "Calciomercato L'Originale", non se ne farà nulla.

Insigne non andrà all'Inter

Il club nerazzurro sta ultimando l'acquisto di Joaquin Correa dalla Lazio e così si spegne ogni possibilità che l'Inter faccia un'offerta per Insigne. Al momento - aggiunge Di Marzio a Sky Calciomercato - il Napoli non ha ricevuto offerte ragionevoli né dall'Italia né dall'estero per Insigne. Né tantomeno il Napoli ha formulato nuove offerte per il rinnovo contrattuale, nemmeno al ribasso rispetto all'ingaggio attuale del giocatore.