Ultime notizie calcio mercato Napoli - Stando a quanto raccontato da Sky Sport, in Europa solo il Borussia Dortmund ci ha provato per Lorenzo Insigne. A far saltare sul nascere questa trattativa, però, sono stati due problemi: tempi tecnici e le cifre giuste per imbastire l'operazione. Anche per questo motivo, poi, il capitano azzurro ha firmato con il Toronto, come annunciato poi in maniera ufficiale oggi.