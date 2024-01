Calciomercato - Tentativo degli agenti per riportare Lorenzo Insigne in Italia. Proprio in queste ore. Come infatti riferisce SkySport, con la Fiorentina che cerca un esterno d’attacco per questa sessione invernale, i procuratori hanno avanzato lo scenario proprio ai toscani ma c’è stata una risposta fredda della società . Non sembrerebbe molto interessata.Â