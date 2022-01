SKY - Insigne avrà una casa a New York e una in Canada: c'entra Immobile, così nacque la trattativa con il Toronto

Calciomercato Napoli - Retroscena da Gianluca Di Marzio, per quanto riguarda l'approdo di Lorenzo Insigne al Toronto:

"Dal 1 luglio sarà MLS, una casa nuova in Canada e un’altra a New York, insieme all’amico Immobile. Perché nasce proprio così, per un investimento immobiliare consigliato dal compagno di Nazionale Ciro, il feeling con Lino Di Cuollo, ex vice presidente per una vita della Lega Calcio americana e oggi consulente del ricchissimo club canadese, di mestiere specialista in affari che riguardano case. Insigne e Pisacane stringono il contatto, tutto nasce quindi per un altro motivo e si trasforma nell’occasione che non si può rifiutare.

Toronto, milioni su milioni, il percorso giusto per non sfidare più il Napoli da avversario in serie A o in Europa, visto che con il suo Napoli margini per restare proprio non c’erano. Dalla causa per il famoso ritiro “indesiderato”, il rapporto è diventato sempre più glaciale, sfociato in saluti forzati per mesi e offerte di rinnovo recapitati solo dopo l’Europeo vinto e per di più al ribasso rispetto all’ingaggio percepito attualmente. Così è, se vi pare: presto sarà il tempo delle verità, nascoste e non, delle posizioni ribadite da una parte e dall’altra".