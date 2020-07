Sky - Incontro a Capri nel week end scorso tra De Laurentiis e l'agente di Koulibaly: il Manchester City muove i primi passi per il difensore

Calciomercato Napoli - Primi segnali di interessi concreti da parte del Manchester City per Koulibaly: Ramadani ha cenato a Capri con il presidente De Laurentiis nel weekend, confermando il gradimento degli inglesi per il centrale senegalese classe 1991. I Citizens però non sarebbero disposti a spendere i 75 milioni (minimo) voluti dal numero uno azzurro.

Ore decisive, invece, per il futuro di Victor Osimhen. Ormai raggiunta l’intesa tra il Lille e il club azzurro, con il ds Giuntoli che fisserà un appuntamento a brevissimo con il nuovo agente (D’Avila) per cercare di trovare la quadra e chiudere l’operazione.

Il club francese sta mettendo pressione all’attaccante e al suo nuovo procuratore per definire l'affare. Il Napoli in questo momento è l’unico pronto a fare l’investimento da 60 milioni di euro.