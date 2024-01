Sky - Il Torino ci prova per Ostigard, contatti in corso per chiudere: i dettagli

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino continua a muoversi sul mercato. Il club granata infatti è al lavoro per portare un difensore nello spogliatoio di Juric. Così, ci sono dei contatti in corso con il Napoli per Leo Ostigard.

Calciomercato Napoli, Ostigard va al Torino?

Così, nella giornata di sabato 27 gennaio ci sono stati dei contatti tra Torino e Napoli per Ostigard. Il difensore norvegese infatti piace alla società granata, che avrebbe già l'ok di Juric. Il Torino è al lavoro per avere Ostigard in prestito con diritto di riscatto.